تريد جدول عمل أكثر مرونة؟ إليك كيف تطلبه من مديرك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح العديد من الموظفين يحبذون نظام العمل المرن بعد جائحة كورونا، في حين لم تحسم العديد من الشركات أمرها بعد في هذا الخصوص. وقد تجد أن طلب جدول عمل مرن أصبح أسهل الآن مما كان عليه من قبل، إلا أن ذلك قد يختلف عند طرحه مع مديرك.
إليك 5 خطوات حول كيفية إجراء محادثة مثمرة مع رئيسك في العمل بهذا الخصوص:
- حدد ما المهم لشركتك وادمجه في طلبك
قدّم أسبابًا منطقية تناسب الشخص الذي تطلب منه والمنظمة وقيمها. إذا كنت تعرف أن شركتك تهتم بالإنتاجية، فمن الجيد أن تبين حجم إنتاجك في العمل، وكيف يمكنك أن تكون أكثر إنتاجية.
- كن واضحًا في طلبك
المزيد من المرونة بالنسبة لك ربما تعني العمل عن بُعد ثلاثة أيام في الأسبوع، ولكنها قد تعني لرئيسك العمل من المنزل مرة واحدة في الأسبوع. لذا، فإن اقتراح فترة تجريبية وإجراء تقييم بعد 3 أشهر، يمكن أن يزيد من احتمالية موافقة المدير.
- تقدم بطلبك شخصيًا
قم بإجراء هذه المحادثة وجها لوجه شخصيًا أو بمقابلة عبر الفيديو إذا كان ذلك ممكنًا. القدرة على رؤية استجابة الشخص وإمكانية الرد ومعالجة الأشياء فور ظهورها يمكن أن تساعد على التواصل بشكل أفضل.
- عالج المخاوف التي قد تظهر
كن مستعدًا لمعالجة أي مخاوف قد تجعل المدير مترددًا بشأن جدول العمل المطلوب. كل ما يريد المدير معرفته هو أنه يمكن لموظفيه القيام بعملهم بنجاح وتحقيق أهدافهم كما لو أنهم يعملون في المكتب
- إذا كان الجواب "لا".. ماذا تفعل؟
لا يعني الحصول على "لا" بالضرورة أنك لن تتمكن أبدًا من العمل من المنزل. جرّب طرح سؤال لمديرك مثل: "هل تعتقد أنه يمكننا مناقشة الأمر في المستقبل؟"