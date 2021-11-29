بـ4 نصائح.. كيف تطلب زيادة راتبك في ظل جائحة كورونا؟

في ظل فقدان الوظائف الهائل وعدم اليقين الاقتصادي المستمر مع استمرار جائحة كورونا، قد يتردد الموظفون في طلب أي شيء، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بزيادة الراتب؟

إذا كنت تعتقد أنك تستحق زيادة لم تحصل عليها بعد، إليك بعض النصائح لجعل النقاش أكثر فعالية.

تعرف على وضع الشركة

قد يكون بدء المحادثة حول زيادة الأجور أمرًا غير مريح خلال الأوقات العادية، ولكنه يصبح أكثر تعقيدًا في خضم التباطؤ الاقتصادي.

قبل أن تبدأ التفاوض، قم بتقييم وضع شركتك، وتحدث عن الموضوع بطريقة تظهر مساهماتك في الشركة.

أظهر قيمتك

الحجة القائلة بأنك تعمل بجد لن تؤدي لزيادة في الراتب، ولا تفترض أن رئيسك على علم بعملك الجيد.

توضيح أي دليل قابل للقياس الكمي عما تقدمه مهم، مثل مقدار الأموال التي وفرتها للشركة أو أرقام المبيعات.

حدد ما تريد

إظهار ما يحصل عليه أقرانك من ذوي الخبرة المماثلة في مجال عملك أمر مهم.

إذا كان لديك رقم ما تتطلع للوصول إليه لا تقله، بل حدد نطاقا للزيادة المتوقعة بمعنى أنها تتراوح بين حد أدنى وحد أعلى.

المتابعة ومواصلة المهمة حتى نهايتها

حتى إذا لم تنجح في الحصول على علاوة، فلا تزال هناك فوائد من طرح الموضوع.

قم بإعداد جدول زمني لإعادة فتح المحادثة ومعرفة ما عليك القيام به للوصول إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه.