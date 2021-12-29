ما مقدار زيادة الراتب التي يمكن أن تطلبها من رئيسك في العمل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخيرًا، تحليت بالشجاعة لتطلب من رئيسك زيادة في الراتب، ولكن ما هو الرقم المنطقي الذي ستطرحه؟

يجب عليك أن تكون على دراية بمعدل الرواتب التي يحصل عليها الموظفون في مجال عملك.

إذا كنت تسعى لزيادة على الراتب اطلب 10٪ أعلى من راتبك الحالي.

لكن أولًا، قم بإظهار إنجازاتك مثل المشاريع الناجحة أو الطرق التي ساهمت بها بزيادة الإيرادات.

إذا كنت تُجري مقابلة لوظيفة جديدة، اطلب 15-20٪ أعلى من راتبك الحالي، أو سعر السوق المعقول.

هذه فرصتك للحصول على أكبر زيادة في الراتب.

ولكن، إن أمكن، حاول تأجيل الحديث عن الراتب حتى وقت لاحق من المقابلة.

إذا كنت تغير مهنتك تمامًا قد لا تطلب شيئا على الأرجح

تبديل المهنة يعني أنه سيكون لديك قدرة أقل للتفاوض على راتب أكبر.

في الواقع، قد تضطر لخفض راتبك اعتمادًا على المهنة الجديدة التي تتحول إليها.

يكمن مفتاح التفاوض عبر إظهار كيف تتوافق مهاراتك مع احتياجات صاحب العمل الجديد.

إذا تم رفض طلبك للحصول على زيادة، اسأل عن ميزات أخرى مثل أسبوع إضافي من الإجازة مدفوعة الأجر، أو جدول عمل أكثر مرونة، واطلب إعادة النظر في الوضع في غضون 3 أشهر.