أثرياء عرب يتصدرون قائمة أغنياء أفريقيا لعام 2022.. إليكم صافي ثروتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت مجلة "فوربس" لائحة أثرياء أفريقيا لعام 2022، ليتصدر أثرياء عرب من مصر والمغرب والجزائر القائمة. وقد استخدمت فوربس أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات اعتبارًا من 19 يناير 2022 لقياس صافي الثروة. وجاء ضمن القائمة مليارديرات من سبع دول أفريقية. في حين حصلت جنوب إفريقيا ومصر على أكبر عدد، لتحصد كل منهما على 5 مليارديرات، تليهما نيجيريا بثلاثة مليارديرات.

صُنف ناصف ساويرس في المرتبة الرابعة على ترتيب القائمة في قارة أفريقيا، والأول عربيًا بصافي ثروة بلغ حجمها 8.6 مليار دولار اعتبارًا من 23 يناير 2022. تبلغ ثروته الصافية في الوقت الفعلي 8.2 مليار دولار اعتبارًا من 25 يناير 2022. وفقًا لتقديرات فوربس. وقد كشفت مجلة فوربس بأن شقيقه الملياردير نجيب هو ثامن أغنى شخص في القارة، حيث تبلغ ثروته 3.4 مليار دولار. بالإضافة جاء محمد منصور من مصر في المرتبة 12 في قائمة أغنى الشركات في قارة إفريقيا والرابع عربيًا. كما ظهر شقيقيه ياسين ويوسف، اللذان يشتركان في ملكية المجموعة العائلية "مجموعة منصور"، في المركزين 18 و 15 على التوالي في قارة أفريقيا.

ومن الجزائر، احتل الملياردير يسعد ربراب وعائلته المرتبة الـ7 في القارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيفيتال، أكبر شركة خاصة في الجزائر. وجاء في المركز الثاني عربيًا بثروة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار.

أما من المغرب، شملت القائمة مليارديران وهم عزيز أخنوش وعائلته وعثمان بنجلون وعائلته، حيث جمعا ثروة قدرها 2.2 مليار دولار و 1.5 مليار دولار على التوالي، وفقًا لمجلة فوربس. وقد تم تعيين أخنوش، وهو مالك الأغلبية لمجموعة "أكوا" التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، رئيسا لوزراء المغرب في سبتمبر 2021. بنجلون هو الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أفريكا" BMCE.

إليكم نظرة في الفيديو على تصنيف أصحاب المليارديرات العرب ضمن قائمة فوربز لأثرياء أفريقيا في عام 2022.