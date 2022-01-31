عندما نفكر في الدول الفاشلة، فإن الصور التي تتبادر إلى الذهن هي أفغانستان أو اليمن أو جنوب السودان، ولكن لبنان، التي كانت الدولة الأكثر روعة في الشرق الأوسط، تنضم إلى تلك الدول.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الاثنين، أنه أوقف عمله السياسي الذي استمر 17 عامًا، ولن يسعى إلى إعادة انتخابه سواء لنفسه أو لحزبه.

وبالنسبة لرجل كانت عائلته في مركز التاريخ السياسي للبنان ما بعد الحرب، كان هذا الإعلان بارزًا.

وأشار الحريري إلى الطائفية والنفوذ الإيراني المتصاعد هي أحد أسباب قراره، لكن انسحاب الحريري من المجال السياسي سيكون غير محسوس لولا الانهيار التام للاقتصاد اللبناني.

ففي بيان صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، وصف البنك الدولي هذا على أنه واحد من أعنف الانهيارات الاقتصادية التي شهدها العالم منذ عام 1850. إليكم في هذا الفيديو نبذة عن هذا الانهيار بالبيانات.