مدفوعة بالدعم الحكومي القوي للشركات الناشئة، تُعَد دبي موطنًا لـ39٪ من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغالبية عمالقة التكنولوجيا في المنطقة. ومع نمو صناعة التكنولوجيا خلال الجائحة، قصدها مستثمرون مثل "مجموعة سوفت بنك"، و"سيكويا كابيتال".

واستثمرت "سيكويا كابيتال الهند" بمبلغ يفوق 50 مليون دولار في "تابي"، منصة التسوق التي توفّر خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا". التقت إليني جيكوس، مراسلة CNN، بحسام عرب، الرئيس التنفيذي لـ"تابي"، للوقوف معه على أهمية هذا النوع من الاستثمار للشركة.