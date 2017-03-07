الشرطة توقف سيارة يقودها ساحر.. شاهد كيف فاجأهم!

الشرطة توقف سيارة يقودها ساحر.. شاهد المفاجأة

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آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
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عندما سأل عناصر الشرطة بليك عن إذا مان مخموراً لم يكن رده عادياً

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان بليك باكيت في طريق عودته الى منزله عندما أوقفته دورية للشرطة

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