أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان بليك باكيت في طريق عودته الى منزله عندما أوقفته دورية للشرطة
الشرطة توقف سيارة يقودها ساحر.. شاهد كيف فاجأهم!
الشرطة توقف سيارة يقودها ساحر.. شاهد المفاجأة
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و26 دقيقة.
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عندما سأل عناصر الشرطة بليك عن إذا مان مخموراً لم يكن رده عادياً
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