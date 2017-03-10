شاهد.. أطفال يقاطعون مقابلة مهمة لوالدهم على شاشة BBC!

أطفال يقاطعون مقابلة لوالدهم على شاشة BBC!

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آخر تحديث منذ6 دقائق.
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يظهر الفيديو مقطع المقابلة كما بث على الهواء تماماً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قاطع أطفال صغار مقابلة لوالدهم البروفيسور روبيرت كيلي، الخبير في شؤون كوريا الجنوبية، عندما كان يتحدث على الهواء مباشرة مع قناة BBC، الجمعة، عن قرار عزل رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي. وحقق مقطع الفيديو الطريف انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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