أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر فيديو التقطته كاميرا للمراقبة الطفلة ماديسون غاردنر البالغة من العمر أربع سنوات، وهي تحاول فتح باب منزلها عندما جعلتها رياح قوية تطير من على الأرض بشكل مفاجئ.
شاهد.. رياح قوية تقذف طفلة وتعلقها بذراع باب
شاهد.. رياح قوية تقذف طفلة وتعلقها بذراع باب
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
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رياح قوية تبلغ سرعتها أكثر من مائة كيلومتر بالساعة تضرب أوهايو كما تسببت في سقوط العديد من الأشجار
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