أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— يظهر فيديو التقطته كاميرا للمراقبة الطفلة ماديسون غاردنر البالغة من العمر أربع سنوات، وهي تحاول فتح باب منزلها عندما جعلتها رياح قوية تطير من على الأرض بشكل مفاجئ.