هل يمكنك المشي بوجه رياح بسرعة 160 كيلومترا في الساعة؟

هل تمشي بوجه رياح بسرعة160كيلومترا في الساعة؟

منوعات
آخر تحديث الأحد, 12 مارس/آذار 2017; 01:12 (GMT +0400).
أحوال الطقسواشنطنأمريكاغرائب
0:55

شاهد هذا الرجل يواجه رياحاً بسرعة أكثر من 160 كيلومترا في الساعة!

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هكذا يكون المشي بعكس رياح سرعتها أكثر من 160 كيلومترا في الساعة، وفقاً للعلماء في “مرصد جبل واشنطن.”

أحوال الطقسواشنطنأمريكاغرائب