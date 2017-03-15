أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجرت محطة "بي بي سي" البريطانية مقابلة جديدة مع البروفيسور روبرت كيلي وعائلته والذي حقق لقاؤه السابق انتشارا واسعا على الانترنت، بعدما اقتحم طفلاه الغرفة التي كان يجري فيها المقابلة أثناء بثها مباشرة على الهواء.
شاهد.. الأسرة التي شغلت الإنترنت في مقابلة جديدة
الأسرة التي شغلت الإنترنت في مقابلة جديدة
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آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
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تسببت هذه العائلة معاً في خلق واحدة من أفضل السقطات في المقابلات التلفزيونية على الإطلاق
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