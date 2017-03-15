شاهد.. الأسرة التي شغلت الإنترنت في مقابلة جديدة

الأسرة التي شغلت الإنترنت في مقابلة جديدة

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آخر تحديث منذ ساعتين و3 دقائق.
كوريا الجنوبيةطرائف
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تسببت هذه العائلة معاً في خلق واحدة من أفضل السقطات في المقابلات التلفزيونية على الإطلاق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجرت محطة "بي بي سي" البريطانية مقابلة جديدة مع البروفيسور روبرت كيلي وعائلته والذي حقق لقاؤه السابق انتشارا واسعا على الانترنت، بعدما اقتحم طفلاه الغرفة التي كان يجري فيها المقابلة أثناء بثها مباشرة على الهواء.

كوريا الجنوبيةطرائف