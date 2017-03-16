(CNN) — أطلق مغني الراب الأمريكي، سنوب دوغ، أغنية جديدة بعنوان “لافيندر”. وفي الفيديو كليب الخاص بهذه الأغنية هناك شخصية تقلّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن الشخصية هي مهرج يُقتل بإطلاق النار عليه في نهاية الفيديو من قبل سنوب دوغ.