(CNN) — أطلق مغني الراب الأمريكي، سنوب دوغ، أغنية جديدة بعنوان “لافيندر”. وفي الفيديو كليب الخاص بهذه الأغنية هناك شخصية تقلّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن الشخصية هي مهرج يُقتل بإطلاق النار عليه في نهاية الفيديو من قبل سنوب دوغ.
مغني الراب سنوب دوغ “يطلق النار” على “ترامب المهرج” في فيديو كليب
سنوب دوغ “يطلق النار” على ترامب في فيديو كليب
منوعات
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
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فيديو كليب أغنية “لافيندر” لمغني الراب سنوب دوغ يثير الجدل.
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