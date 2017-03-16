مغني الراب سنوب دوغ “يطلق النار” على “ترامب المهرج” في فيديو كليب

سنوب دوغ “يطلق النار” على ترامب في فيديو كليب

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آخر تحديث منذ26 دقيقة.
رابموسيقى رابدونالد ترامبأمريكاحرية التعبير
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فيديو كليب أغنية “لافيندر” لمغني الراب سنوب دوغ يثير الجدل.

(CNN) — أطلق مغني الراب الأمريكي، سنوب دوغ، أغنية جديدة بعنوان “لافيندر”. وفي الفيديو كليب الخاص بهذه الأغنية هناك شخصية تقلّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن الشخصية هي مهرج يُقتل بإطلاق النار عليه في نهاية الفيديو من قبل سنوب دوغ.

رابموسيقى رابدونالد ترامبأمريكاحرية التعبير