لحظات هروب مرعبة من ثوران بركان "جبل النار"

لحظات هروب مرعبة من ثوران بركان "جبل النار"

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آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
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قامت مجموعة من السياح برفقة مصور بتسلق جبل "إتنا" المعروف بـ"جبل النار" في جزيرة صقلية الإيطالية، لإلقاء نظرة عن كثب عليه ولكن البركان باغتهم بثوران أثار رعبهم وسارعوا بالهرب بعيدا عنه.

ايطاليابراكينحوادثغرائبالتصوير