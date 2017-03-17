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قامت مجموعة من السياح برفقة مصور بتسلق جبل "إتنا" المعروف بـ"جبل النار" في جزيرة صقلية الإيطالية، لإلقاء نظرة عن كثب عليه ولكن البركان باغتهم بثوران أثار رعبهم وسارعوا بالهرب بعيدا عنه.