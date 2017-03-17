لحظات هروب مرعبة من ثوران بركان "جبل النار"
لحظات هروب مرعبة من ثوران بركان "جبل النار"
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و39 دقيقة.
0:49
قامت مجموعة من السياح برفقة مصور بتسلق جبل "إتنا" المعروف بـ"جبل النار" في جزيرة صقلية الإيطالية، لإلقاء نظرة عن كثب عليه ولكن البركان باغتهم بثوران أثار رعبهم وسارعوا بالهرب بعيدا عنه.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.