مراهق يحطم 111 بلاطة برأسه في 35 ثانية
مراهق يحطم 111 بلاطة برأسه في 35 ثانية
رياضة
آخر تحديث منذ8 دقائق.
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ربما يكون المراهق البوسني كريم أحمدسباهيك (16 عاما) قد نجح في كسر رقم قياسي عالمي بتحطيم 111 بلاطة برأسه في 35 ثانية فقط.
ربما يكون المراهق البوسني كريم أحمدسباهيك (16 عاما) قد نجح في كسر رقم قياسي عالمي بتحطيم 111 بلاطة برأسه في 35 ثانية فقط.
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