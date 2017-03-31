مراهق يحطم 111 بلاطة برأسه في 35 ثانية

مراهق يحطم 111 بلاطة برأسه في 35 ثانية

رياضة
آخر تحديث منذ8 دقائق.
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ربما يكون المراهق البوسني كريم أحمدسباهيك (16 عاما) قد نجح في كسر رقم قياسي عالمي بتحطيم 111 بلاطة برأسه في 35 ثانية فقط.

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