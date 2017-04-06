موسكو، روسيا (CNN)-- حظرت الحكومة الروسية الصور التي تُعدَّل لتُظهر الرئيس فلاديمير بوتين وهو يضع مستحضرات تجميل، وتشبهه بـ"بهلوان مثلي الجنس"، لتُستخدم في المظاهرات المؤيدة للمثلية الجنسية.
روسيا تحظر صوراً تشبه بوتين بـ"بهلوان مثلي"
روسيا تحظر صوراً تشبه بوتين بـ"بهلوان مثلي"
منوعات
آخر تحديث الخميس, 06 ابريل/نيسان 2017; 11:19 (GMT +0400).
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الصور التي تظهر فلاديمير بوتين وهو يضع مستحضرات تجميل أصبحت ممنوعة، واختراق الحظر قد يؤدي إلى السجن لـ15 يوماً وغرامة بقيمة 3 آلاف روبل (53 دولاراً).
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