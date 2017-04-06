روسيا تحظر صوراً تشبه بوتين بـ"بهلوان مثلي"

روسيا تحظر صوراً تشبه بوتين بـ"بهلوان مثلي"

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آخر تحديث الخميس, 06 ابريل/نيسان 2017; 11:19 (GMT +0400).
روسيافلاديمير بوتينالمثلية الجنسية
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الصور التي تظهر فلاديمير بوتين وهو يضع مستحضرات تجميل أصبحت ممنوعة، واختراق الحظر قد يؤدي إلى السجن لـ15 يوماً وغرامة بقيمة 3 آلاف روبل (53 دولاراً).

موسكو، روسيا (CNN)-- حظرت الحكومة الروسية الصور التي تُعدَّل لتُظهر الرئيس فلاديمير بوتين وهو يضع مستحضرات تجميل، وتشبهه بـ"بهلوان مثلي الجنس"، لتُستخدم في المظاهرات المؤيدة للمثلية الجنسية.

روسيافلاديمير بوتينالمثلية الجنسية