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الصور التي تظهر فلاديمير بوتين وهو يضع مستحضرات تجميل أصبحت ممنوعة، واختراق الحظر قد يؤدي إلى السجن لـ15 يوماً وغرامة بقيمة 3 آلاف روبل (53 دولاراً).