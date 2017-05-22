(CNN)-- ويلبر روس، وزير التجارة الخارجية الأمريكية الذي يبلغ من العمر 79 عاما، يظهر في فيديو خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. والمفاجأة؟ كان يغط في قيلولة قصيرة!
وزير ترامب يأخذ قيلولة خلال خطاب الرئيس!
وزير ترامب يأخذ قيلولة خلال خطاب الرئيس!
منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 مايو/أيار 2017; 04:20 (GMT +0400).
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التقط هذا الفيديو لوزير التجارة الخارجية الأمريكية وهو نائم خلال خطاب ترامب.
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