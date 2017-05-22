وزير ترامب يأخذ قيلولة خلال خطاب الرئيس! 

وزير ترامب يأخذ قيلولة خلال خطاب الرئيس! 

منوعات
آخر تحديث يوم الاثنين, 22 مايو/أيار 2017; 04:20 (GMT +0400).
دونالد ترامبأمريكاالسعودية
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التقط هذا الفيديو لوزير التجارة الخارجية الأمريكية وهو نائم خلال خطاب ترامب. 

(CNN)-- ويلبر روس، وزير التجارة الخارجية الأمريكية الذي يبلغ من العمر 79 عاما، يظهر في فيديو خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. والمفاجأة؟ كان يغط في قيلولة قصيرة!

دونالد ترامبأمريكاالسعودية