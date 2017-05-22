(CNN)-- ويلبر روس، وزير التجارة الخارجية الأمريكية الذي يبلغ من العمر 79 عاما، يظهر في فيديو خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. والمفاجأة؟ كان يغط في قيلولة قصيرة!