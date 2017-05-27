شاهد ردة فعل شاب فاز 3 مرات بمسابقة على الهواء
ردة فعل شاب فاز 3 مرات بمسابقة على الهواء
منوعات
آخر تحديث السبت, 27 مايو/أيار 2017; 01:55 (GMT +0400).
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شاب يدعى رايان اصيب بالصدمه في برنامج THE PRICE IS RIGHT عندما احرز رقماً قياسياً جديداً في لعبة بلينكو حيث كانت الجماهير تردد اسمه بينما أحرز ثلاث مرات من بين خمسة محاولات بقيمة عشرة آلاف دولار لكل مرة.
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