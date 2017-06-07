العثور على أقدم أحفورة بشرية في العالم العثور على أقدم أحفورة بشرية في العالم منوعات آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة. اكتشافاتاكتشافات علميةالمغربدراسات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:54 الكشف عن رفات بشرية وأدوات قديمة في جبل إرهود بالمغرب اكتشافاتاكتشافات علميةالمغربدراسات شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"","friendly_name":"ent-060717-homo-sapiens-fossils-morroco-sje-lon-orig","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/06/07","rs_flag":"prod","section":["entertainment","entertainment:videos"],"template_type":"adbp:video",}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.