العثور على أقدم أحفورة بشرية في العالم

العثور على أقدم أحفورة بشرية في العالم

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آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
اكتشافاتاكتشافات علميةالمغربدراسات
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الكشف عن رفات بشرية وأدوات قديمة في جبل إرهود بالمغرب

اكتشافاتاكتشافات علميةالمغربدراسات