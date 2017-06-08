بدون حبال.. هل هذه أخطر عملية تسلق بالتاريخ؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصبح المتسلق أليكس هونولد، هو أول متسلق بدون حبال لمنحدر "El Capitan" الصخري الشهير، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
في الثالث من يونيو/ حزيران تمكن متسلق الصخور، أليكس هونولد، من تسلق "إل كابيتان" منتزه يوسميتي
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصبح المتسلق أليكس هونولد، هو أول متسلق بدون حبال لمنحدر "El Capitan" الصخري الشهير، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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