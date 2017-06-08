حسناً، قد تبدو هذه طريقه أخرى لسحب الأموال
شرطة ميريلاند نشرت فيديو يظهر فيه محتال حاول استخدام إبداعه
اللص استخدم حفاراً ضخماً لسرقة جهاز صراف آلي
لكن الأمور لم تسر كما خطط لها
ففي نهاية المطاف مزق الحفار الجهاز وتسبب بأضرار قدرت بـ10 آلاف دولار
لكن المشتبه به لم يحصل على أي نقود
الشرطة قالت إن الحفار مسروق أيضاً
كما تعتقد أن المشتبه به هو ذات الرجل الذي نفذ عملية سطو سابقه على متجر للتبغ
وفي هذه الحالة…
لم يحقق اللص مبتغاه
شاهد ماذا استخدم هذا اللص لسرقة صراف آلي!
شاهد ماذا استخدم هذا اللص لسرقة صراف آلي!
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و18 دقيقة.
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شرطة ميريلاند نشرت فيديو يظهر فيه محتال حاول استخدام إبداعه
حسناً، قد تبدو هذه طريقه أخرى لسحب الأموال
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