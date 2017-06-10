مدريد، اسبانيا (CNN)— بعد شهور من دعوات مجموعات حقوقية نسوية، اتخذت العاصمة الإسبانية، مدريد موقفا جادا للحد من جلوس الرجال بساقين متباعدتين في المواصلات العامه.
مدريد تحظر جلوس الرجال بهذه الوضعية في المواصلات العامة
مدريد تحظر جلوس الرجال بهذا الشكل بمواصلاتها
منوعات
آخر تحديث السبت, 10 يونيو/حزيران 2017; 11:37 (GMT +0400).
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هيئة المواصلات في مدريد قالت إن اللوحات ستوضع في كل الحافلات لتطلب من الرجال عدم المباعدة بين الساقين
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