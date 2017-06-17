شاهد.. العثور على حطام سفينة عمرها 100 عام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عثر خفر السواحل الأمريكي والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على حطام سفينة "يو إس إس مكولوتش" التي يبلغ عمرها 100 عام قبالة سواحل كاليفورنيا