أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—عثر خفر السواحل الأمريكي والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على حطام سفينة "يو إس إس مكولوتش" التي يبلغ عمرها 100 عام قبالة سواحل كاليفورنيا
شاهد.. العثور على حطام سفينة عمرها 100 عام
شاهد.. العثور على حطام سفينة عمرها 100 عام
منوعات
آخر تحديث منذ7 دقائق.
1:07
العثور على حطام سفينة عمرها 100 عام
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