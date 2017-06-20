أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عندما وصلت، كارلا روسو إلى أسفل منزلها لالتقاط ماكانت تعتقد أنها دمية كلبها، تفاجأت أن ما أمسكت به للتو كان أفعى سامة
شاهد ماذا حدث لسيدة أمسكت بأفعى سامة لاعتقادها أنها دمية
شاهد ماحدث لسيدة أمسكت بأفعى اعتقدت أنها دمية
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
0:28
عندما وصلت، كارلا روسو إلى أسفل منزلها لالتقاط ماكانت تعتقد أنها دمية كلبها…تفاجأت أن ما أمسكت به كان أفعى.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.