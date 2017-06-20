شاهد ماذا حدث لسيدة أمسكت بأفعى سامة لاعتقادها أنها دمية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عندما وصلت، كارلا روسو إلى أسفل منزلها لالتقاط ماكانت تعتقد أنها دمية كلبها، تفاجأت أن ما أمسكت به للتو كان أفعى سامة