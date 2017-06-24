يظهر في هذا الفيديو الذي التقطه أحد لاعبي الغولف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء تجوله في ملعب للغولف، في ولاية نيوجيرسي، وعندما لاحظ ترامب وجود اللاعبين توجه إليهم على الفور وتبادل معهم التحية والمزاح.
شاهد ماذا فعل ترامب عند رؤيته لاعب غولف يلتقط صوراً له
شاهد ماذا فعل ترامب عند رؤيته لاعب غولف يصوره
منوعات
آخر تحديث السبت, 24 يونيو/حزيران 2017; 10:34 (GMT +0400).
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يظهر في هذا الفيديو الذي التقطه أحد لاعبي الغولف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء تجوله في ملعب للغولف
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