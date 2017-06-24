شاهد ماذا فعل ترامب عند رؤيته لاعب غولف يلتقط صوراً له

يظهر في هذا الفيديو الذي التقطه أحد لاعبي الغولف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء تجوله في ملعب للغولف، في ولاية نيوجيرسي، وعندما لاحظ ترامب وجود اللاعبين توجه إليهم على الفور وتبادل معهم التحية والمزاح.