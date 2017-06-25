شاهد.. أجواء عيد الفطر حول العالم

شاهد.. أجواء عيد الفطر حول العالم

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آخر تحديث منذ ساعة و9 دقائق.
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استقبل المسلمون حول العالم، الأحد، عيد الفطر، حيث تنوعت مظاهر الاحتفال بين المسلمين في مختلف الدول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل المسلمون حول العالم، الأحد، عيد الفطر، حيث تنوعت مظاهر الاحتفال بين المسلمين في مختلف الدول، اليكم بعض مشاهد هذه الاحتفالات.

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