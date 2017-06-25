شاهد.. أجواء عيد الفطر حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل المسلمون حول العالم، الأحد، عيد الفطر، حيث تنوعت مظاهر الاحتفال بين المسلمين في مختلف الدول، اليكم بعض مشاهد هذه الاحتفالات.