شاهد.. ما الذي عثرت عليه أسرة من تكساس داخل منزلهم بعد العاصفة

ما الذي عثرت عليه أسرة من تكساس داخل منزلهم

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
تكساسعواصفكوارثكوارث طبيعيةحيوانات
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قاطور (نوع من التماسيح الأمريكية).. داخل أحد المنازل.

تكساسعواصفكوارثكوارث طبيعيةحيوانات