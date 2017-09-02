شاهد.. ما الذي عثرت عليه أسرة من تكساس داخل منزلهم بعد العاصفة
ما الذي عثرت عليه أسرة من تكساس داخل منزلهم
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
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قاطور (نوع من التماسيح الأمريكية).. داخل أحد المنازل.
قاطور (نوع من التماسيح الأمريكية).. داخل أحد المنازل.
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