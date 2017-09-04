وليام وكيت يتوقعان طفلهما الثالث وليام وكيت يتوقعان طفلهما الثالث منوعات آخر تحديث منذ 3 ساعات. بريطانيالندنالملكة إليزابيثالأمير ويليامكيت ميدلتون شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:48 أعلن قصر كنسينغتون أن دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، حامل بطفلها الثالث. بريطانيالندنالملكة إليزابيثالأمير ويليامكيت ميدلتون شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"abelhaik","branding_ad":"Entertainment_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"ent-040917-third-royal-baby","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2017/09/04","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["entertainment","entertainment:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.