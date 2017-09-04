وليام وكيت يتوقعان طفلهما الثالث

وليام وكيت يتوقعان طفلهما الثالث

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آخر تحديث منذ 3 ساعات.
بريطانيالندنالملكة إليزابيثالأمير ويليامكيت ميدلتون
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أعلن قصر كنسينغتون أن دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، حامل بطفلها الثالث.

بريطانيالندنالملكة إليزابيثالأمير ويليامكيت ميدلتون