أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأ الأمير جورج، يومه الدراسي الأول في مدرسة توماس باترسي في جنوب لندن في سبتمبر 2017
شاهد.. الأمير جورج في أول أيامه بالمدرسة
شاهد.. الأمير جورج في أول أيامه بالمدرسة
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و47 دقيقة.
1:25
بدأ الأمير جورج، يومه الدراسي الأول في مدرسة توماس باترسي في جنوب لندن في سبتمبر 2017
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.