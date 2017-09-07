شاهد.. الأمير جورج في أول أيامه بالمدرسة

شاهد.. الأمير جورج في أول أيامه بالمدرسة

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آخر تحديث منذ ساعة و47 دقيقة.
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1:25

بدأ الأمير جورج، يومه الدراسي الأول في مدرسة توماس باترسي في جنوب لندن في سبتمبر 2017

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بدأ الأمير جورج، يومه الدراسي الأول في مدرسة توماس باترسي في جنوب لندن في سبتمبر 2017

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