بالفيديو: "العم محمد" السوداني.. 85 عاما ومازال يلعب كرة القدم

بابكر محمد، أو "العم محمد" كما يعرفه سكان منطقته في السودان يمارس الرياضة بطريقة مذهلة رغم كبر سنه التي تعدت الخامسة والثمانين عاما، فرغم تقدمه في السن فهو ظل قوي البنية واللياقة بحيث يلعب كرة القدم مع الشباب ويسير لساعات طويلة.

"العم محمد" ليس ظاهرة فريدة على مستوى السودان - والعالم ربما - من حيث نشاطه الواضح فحسب، بل أيضا بسبب أسلوب حياته، إذ اعتاد على وجبات محددة ساعدته في امتلاك القدرة على ممارسة كرة القدم في هذه السن المتقدمة. وكما يحرص على صحته الجسدية فهو حريص أيضا على صحته النفسية، إذ يعزف العود ويغني ويمضي أوقاتا طيبة مع أصدقائه.