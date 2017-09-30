هل هذه أفضل صورة سيلفي على الاطلاق؟

هل هذه أفضل صورة سيلفي على الاطلاق؟

منوعات
آخر تحديث السبت, 30 سبتمبر/ايلول 2017; 08:54 (GMT +0400).
باراك أوباماسيلفيجورج بوشبيل كلينتنونطرائف
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للمرة الأولى على الاطلاق يتواجد ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة السابقين، بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما في منافسات كأس الرئاسة

باراك أوباماسيلفيجورج بوشبيل كلينتنونطرائفصور