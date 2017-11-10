شاهد.. أغرب ما احتوت عليه موسوعة غينيس لعام 2018
أغرب ما احتوت عليه موسوعة غينيس لعام 2018
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آخر تحديث الجمعة, 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:41 (GMT +0400).
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تم الإعلان عن اطلاق قائمة موسوعة غينيس لعام 2018
تم الإعلان عن اطلاق قائمة موسوعة غينيس لعام 2018
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