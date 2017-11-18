شاهد.. سيرينا ويليامز تحتفل بزفافها

شاهد.. سيرينا ويليامز تحتفل بزفافها

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آخر تحديث السبت, 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 11:32 (GMT +0400).
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وليامز وأوهانيان احتفلا بخطوبتهما في ديسيمبر عام 2016

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نجمة التنس، سيرينا وليامز ومؤسس موقع "ريديت"  أليكسيس أوهانيان أقاما حفل زفافهما في نيو أورليانز بعد علاقة دامت لأكثر من عامين.

 

 

 

سيرينا ويليامزمشاهيرزواج وطلاقرياضةرياضة نسائية