شاهد.. سيرينا ويليامز تحتفل بزفافها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نجمة التنس، سيرينا وليامز ومؤسس موقع "ريديت" أليكسيس أوهانيان أقاما حفل زفافهما في نيو أورليانز بعد علاقة دامت لأكثر من عامين.