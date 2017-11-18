شاهد.. سيرينا ويليامز تحتفل بزفافها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نجمة التنس، سيرينا وليامز ومؤسس موقع "ريديت" أليكسيس أوهانيان أقاما حفل زفافهما في نيو أورليانز بعد علاقة دامت لأكثر من عامين.
وليامز وأوهانيان احتفلا بخطوبتهما في ديسيمبر عام 2016
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نجمة التنس، سيرينا وليامز ومؤسس موقع "ريديت" أليكسيس أوهانيان أقاما حفل زفافهما في نيو أورليانز بعد علاقة دامت لأكثر من عامين.
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