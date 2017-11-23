نظرة نادرة.. أهلاً بك داخل مزرعة البابا فرانسيس

أهلاً بك داخل مزرعة البابا فرانسيس

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آخر تحديث الخميس, 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 10:20 (GMT +0400).
البابا فرنسيسايطالياالفاتيكانزراعة
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نعم، البابا لديه مزرعة، حيث تُعد سلة من المنتجات الطازجة لمطبخه كل صباح وإرسالها إلى الفاتيكان.

(CNN)-- حصلت CNN على جولة نادرة في مزرعة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حيث رأينا المواد الغذائية التي تعد لوجباته يومياً بشكل طازج. الحديقة تتضمن البذور التي أهداها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبابا، إضافة إلى غيرها من المنتجات الأخرى مثل الجبن واللبن والحليب والزيتون.

البابا فرنسيسايطالياالفاتيكانزراعة