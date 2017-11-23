نظرة نادرة.. أهلاً بك داخل مزرعة البابا فرانسيس

(CNN)-- حصلت CNN على جولة نادرة في مزرعة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، حيث رأينا المواد الغذائية التي تعد لوجباته يومياً بشكل طازج. الحديقة تتضمن البذور التي أهداها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبابا، إضافة إلى غيرها من المنتجات الأخرى مثل الجبن واللبن والحليب والزيتون.