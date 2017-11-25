(CNN)-- وضع نجمة في أعلى شجرة كريسماس في مونتريال قد يكون صعباً، فهي محور بلدة دو فيلاين سابين أو ما يسميه المنظمون “نقيض سوق الكريسماس التقليدي.”
شجرة كريسماس “قبيحة” تزين مدينة مونتريال.. شاهد ردود الفعل
شاهد.. شجرة كريسماس “قبيحة” تزين مونتريال
منوعات
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
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بجانب بيع أشجار كريسماس قبيحة لسكان مونتريال فإن السوق سوف يبيع خضروات قبيحة أيضاً لهم.
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