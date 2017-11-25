شجرة كريسماس “قبيحة” تزين مدينة مونتريال.. شاهد ردود الفعل

شاهد.. شجرة كريسماس “قبيحة” تزين مونتريال

منوعات
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
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1:12

بجانب بيع أشجار كريسماس قبيحة لسكان مونتريال فإن السوق سوف يبيع خضروات قبيحة أيضاً لهم.

(CNN)-- وضع نجمة في أعلى شجرة كريسماس في مونتريال قد يكون صعباً، فهي محور بلدة دو فيلاين سابين أو ما يسميه المنظمون “نقيض سوق الكريسماس التقليدي.”

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