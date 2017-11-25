ترامب يغرّد: لا أريد لقب “شخصية العام”.. سأمرر ذلك!

(CNN)-- كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في تويتر أنه رفض عرضاً محتملاً ليكون "شخصية العام" في مجلة تايم، وذلك بعدما قالت له المجلة إن "من المرجح" حصوله على اللقب.