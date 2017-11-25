ترامب يغرّد: لا أريد لقب “شخصية العام”.. سأمرر ذلك!

ترامب يغرّد: لا أريد لقب “شخصية العام”

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و38 دقيقة.
دونالد ترامبتويترتغريداتأمريكا
1:13

التغريدة أتت فجأة، فعادة ما تنشر مجلة تايم أسماء المرشحين في شهر ديسمبر/ كانون الأول.

(CNN)-- كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في تويتر أنه رفض عرضاً محتملاً ليكون "شخصية العام" في مجلة تايم، وذلك بعدما قالت له المجلة إن "من المرجح" حصوله على اللقب.

دونالد ترامبتويترتغريداتأمريكا