شاهد.. شاحنة صغيرة تخترق جدار صالة رياضية بأمريكا

شاهد.. شاحنة صغيرة تخترق جدار صالة رياضية

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
حوادثسياراتأمريكاكاليفورنيا
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وثقت كاميرات مراقبة لحظة اختراق شاحنة صغيرة جدار ناد رياضي للياقة البدنية في منطقة “بلايا ديل ري” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حوادثسياراتأمريكاكاليفورنيا