شاهد.. شاحنة صغيرة تخترق جدار صالة رياضية بأمريكا
شاهد.. شاحنة صغيرة تخترق جدار صالة رياضية
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و53 دقيقة.
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وثقت كاميرات مراقبة لحظة اختراق شاحنة صغيرة جدار ناد رياضي للياقة البدنية في منطقة “بلايا ديل ري” في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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