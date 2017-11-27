الأمير هاري وميغان.. خاتم الخطوبة والرومانسية

الأمير هاري وميغان.. خاتم الخطوبة والرومانسية

منوعات
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
الأمير هاريبريطانياأمريكالندن
0:58

أول ظهور علني للأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل وهي ترتدي الخاتم في يدها بعد إعلان خطوبتهما.

الأمير هاريبريطانياأمريكالندن