الأمير هاري وميغان.. خاتم الخطوبة والرومانسية
الأمير هاري وميغان.. خاتم الخطوبة والرومانسية
منوعات
آخر تحديث منذ15 دقيقة.
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أول ظهور علني للأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل وهي ترتدي الخاتم في يدها بعد إعلان خطوبتهما.
أول ظهور علني للأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل وهي ترتدي الخاتم في يدها بعد إعلان خطوبتهما.
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