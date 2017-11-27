(CNN)-- أعلن قصر كنسينغتون عن خطوبة الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل، حيث سيقام حفل الزفاف في ربيع عام 2018. وبحسب مجلة تايم، فإن الاثنان كانا يتواعدان منذ شهر مايو 2016.
الأمير هاري يخطب الممثلة ميغان ماركل.. و“الزفاف الملكي” في 2018
شاهد.. الأمير هاري يخطب الممثلة ميغان ماركل
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
1:19
ميغان ماركل هي ممثلة أمريكية وهي مخطوبة الآن إلى الأمير هاري.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.