الأمير هاري يخطب الممثلة ميغان ماركل.. و“الزفاف الملكي” في 2018

(CNN)-- أعلن قصر كنسينغتون عن خطوبة الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل، حيث سيقام حفل الزفاف في ربيع عام 2018. وبحسب مجلة تايم، فإن الاثنان كانا يتواعدان منذ شهر مايو 2016.