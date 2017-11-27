الأمير هاري يخطب الممثلة ميغان ماركل.. و“الزفاف الملكي” في 2018

شاهد.. الأمير هاري يخطب الممثلة ميغان ماركل

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
الأمير هاريلندنبريطانياأمريكا
1:19

ميغان ماركل هي ممثلة أمريكية وهي مخطوبة الآن إلى الأمير هاري.

(CNN)-- أعلن قصر كنسينغتون عن خطوبة الأمير هاري والممثلة ميغان ماركل، حيث سيقام حفل الزفاف في ربيع عام 2018. وبحسب مجلة تايم، فإن الاثنان كانا يتواعدان منذ شهر مايو 2016.

الأمير هاريلندنبريطانياأمريكا