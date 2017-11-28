4 "سفن أشباح" تجرفها المياه لشواطئ اليابان
أربع "سفن أشباح" تجرفها المياه لشواطئ اليابان
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و28 دقيقة.
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جرفت المياه 4 سفن على متننها جثث لأشخاص قبالة شواطئ اليابان هذا الشهر.
جرفت المياه 4 سفن على متننها جثث لأشخاص قبالة شواطئ اليابان هذا الشهر.
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