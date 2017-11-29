(CNN)-- فيديو يستعرض جانباً من الاحتفالات التي شهدتها مدينة دبي للإعلام، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة العيد الوطني في البلاد، الذي يوافق الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
شاهد.. احتفالات “العيد الوطني” بمدينة دبي للإعلام
شاهد احتفالات العيد الوطني بمدينة دبي للإعلام
من الشرق
آخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
1:11
مناسبة العيد الوطني توافق الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.
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