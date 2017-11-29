شاهد.. احتفالات “العيد الوطني” بمدينة دبي للإعلام

شاهد احتفالات العيد الوطني بمدينة دبي للإعلام

من الشرق
آخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
دبيالإمارات العربية المتحدةمن قلب الشرق الأوسط
1:11

مناسبة العيد الوطني توافق الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

(CNN)-- فيديو يستعرض جانباً من الاحتفالات التي شهدتها مدينة دبي للإعلام، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة العيد الوطني في البلاد، الذي يوافق الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

دبيالإمارات العربية المتحدةمن قلب الشرق الأوسط