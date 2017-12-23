شاهد.. طفلان يحصلان على دمى حيكت من زي والدهم المتوفى

طفلان حصلا على دمى حيكت من زي والدهم المتوفى

منوعات
آخر تحديث السبت, 23 ديسمبر/كانون الأول 2017; 10:04 (GMT +0400).
أمريكاحوادثالشرطة الأمريكيةواشنطن
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ضابط شرطة واشنطن دي سي، باري ايستمان قتل في حادث سيارة في سبتمبر

ضابط شرطة صنع دمى دببة من زي زميل متوفي لإهدائها لأبنائه

أمريكاحوادثالشرطة الأمريكيةواشنطن