ضابط شرطة صنع دمى دببة من زي زميل متوفي لإهدائها لأبنائه
شاهد.. طفلان يحصلان على دمى حيكت من زي والدهم المتوفى
طفلان حصلا على دمى حيكت من زي والدهم المتوفى
منوعات
آخر تحديث السبت, 23 ديسمبر/كانون الأول 2017; 10:04 (GMT +0400).
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ضابط شرطة واشنطن دي سي، باري ايستمان قتل في حادث سيارة في سبتمبر
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