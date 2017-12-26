(CNN)-- فيديو يظهر تقدم رجل بطلب يد زوجته السابقة، وذلك بعد طلاقهما إثر علاقة زواج استمرت 20 عاماً. ابنهما قال إن والديه كانا متزوجين طويلاً وكانا يتشاجران كثيراً، بعدها تطلقا. غير أنهما بدآ بمواعدة بعضهما مجدداً قبل أن يتقدم الأب بطلب يد أم أبنائه للزواج منها مرة أخرى.
بعد زواج لمدة 20 عاماً وطلاق.. رجل “يتقدم” للزواج من أم أبنائه مجدداً
رجل يتقدم للزواج من أم أبنائه بعد طلاقهما
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 26 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:03 (GMT +0400).
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بعد طلاقهما إثر علاقة زواج استمرت 20 عاماً، تقدم رجل بطلب يد زوجته السابقة مجدداً.
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