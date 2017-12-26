بعد زواج لمدة 20 عاماً وطلاق.. رجل “يتقدم” للزواج من أم أبنائه مجدداً

(CNN)-- فيديو يظهر تقدم رجل بطلب يد زوجته السابقة، وذلك بعد طلاقهما إثر علاقة زواج استمرت 20 عاماً. ابنهما قال إن والديه كانا متزوجين طويلاً وكانا يتشاجران كثيراً، بعدها تطلقا. غير أنهما بدآ بمواعدة بعضهما مجدداً قبل أن يتقدم الأب بطلب يد أم أبنائه للزواج منها مرة أخرى.