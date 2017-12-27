الموت يغيب "صانع البهجة" رسام توم وجيري.. ومغردون: رحل صديق الطفولة

غيب الموت بوب غيفنز، الفنان الذي قام بتحريك شخصيات كرتونية شهيرة اشتهرت منذ القرن الماضي، مثل توم وجيري، وبغز باني، وباباي، كما أعلنت ابنته عبر صفحتها على فيسبوك.