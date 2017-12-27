غيب الموت بوب غيفنز، الفنان الذي قام بتحريك شخصيات كرتونية شهيرة اشتهرت منذ القرن الماضي، مثل توم وجيري، وبغز باني، وباباي، كما أعلنت ابنته عبر صفحتها على فيسبوك.
الموت يغيب "صانع البهجة" رسام توم وجيري.. ومغردون: رحل صديق الطفولة
الموت يغيب "صانع البهجة" رسام توم وجيري
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و9 دقائق.
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ودع العالم مؤخرا بوب غيفنز.. الفنان الذي قام بتحريك شخصيات كرتونية عايشناها في طفولتنا
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