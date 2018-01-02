شاهد من الجو.. 2018 تجلب درجات برد قياسية بالولايات المتحدة

(CNN)-- تشهد الولايات المتحدة تحوّلاً في الطقس من سيء إلى أسوأ في أغلب المناطق الأمريكية، مع انخفاضات قياسية لدرجات الحرارة وانتشار الجليد والثلوج، وذلك تزامناً مع دخول العام الجديد.

وفي هذا الفيديو، يمكن مشاهدة الثلوج الكثيفة التي تغطي مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، لتكتسي المساحات باللون الأبيض.