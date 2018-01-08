شاهد كوخ للأسكيمو مزود بالكهرباء ومدفأة حطب

شاهد كوخ للأسكيمو مزود بالكهرباء ومدفأة حطب

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آخر تحديث منذ43 دقيقة.
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قام كريس ليكوير المقيم في ولاية كونيتيكت الأمريكية ببناء كوخ للأسكيمو بارتفاع 10 أقدام في فناء منزله الخارجي، والكوخ يحتوي على مقاعد ومزود بأضواء وفيها مدفأة تعمل على الحطب.

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