شاهد كوخ للأسكيمو مزود بالكهرباء ومدفأة حطب

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قام كريس ليكوير المقيم في ولاية كونيتيكت الأمريكية ببناء كوخ للأسكيمو بارتفاع 10 أقدام في فناء منزله الخارجي، والكوخ يحتوي على مقاعد ومزود بأضواء وفيها مدفأة تعمل على الحطب.