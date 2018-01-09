شاهد.. طفل يقاطع مقابلة والده على الهواء مباشرة

طفل يقاطع مقابلة والده على الهواء مباشرة

منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 06:14 (GMT +0400).
طرائفغرائبأطفال
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ابن سميث-راوزي لعب بسيارته المصغرة على كتف والده أثناء المقابلة.

(CNN)-- قاطع طفل مقابلة والده أثناء مقطع تناول قضية التحرش الجنسي وحفل توزيع جوائز غولدن غلوبز 2018 على قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية.

طرائفغرائبأطفال