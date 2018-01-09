(CNN)-- قاطع طفل مقابلة والده أثناء مقطع تناول قضية التحرش الجنسي وحفل توزيع جوائز غولدن غلوبز 2018 على قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية.
شاهد.. طفل يقاطع مقابلة والده على الهواء مباشرة
طفل يقاطع مقابلة والده على الهواء مباشرة
منوعات
آخر تحديث الثلاثاء, 09 يناير/كانون الثاني 2018; 06:14 (GMT +0400).
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ابن سميث-راوزي لعب بسيارته المصغرة على كتف والده أثناء المقابلة.
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