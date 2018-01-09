رئيس وزراء تايلاند يطلب من صحفيين طرح أسئلة على “تمثال” له

(CNN)-- وضع رئيس وزراء تايلاند تمثالاً له من الورق المقوى للإجابة على أسئلة الصحفيين، وذلك قبل أن يغادر رئيس الوزراء، برايوت تشان-أوتشا، المؤتمر الصحفي.