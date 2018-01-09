(CNN)-- وضع رئيس وزراء تايلاند تمثالاً له من الورق المقوى للإجابة على أسئلة الصحفيين، وذلك قبل أن يغادر رئيس الوزراء، برايوت تشان-أوتشا، المؤتمر الصحفي.
رئيس وزراء تايلاند يطلب من صحفيين طرح أسئلة على “تمثال” له
برايوت يطلب من صحفيين طرح أسئلة على تمثال له
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و11 دقيقة.
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هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها برايوت تفادي الصحفيين.
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