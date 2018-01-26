شاهد.. زبائن يتزاحمون للحصول على شوكلاته "نوتيلا"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر تزاحم الزبائن للحصول على عبوات شوكولاتة "نوتيلا" بعد حملة تخفيضات على سعر العبوة أجرتها متاجر في فرنسا بحسبهم.