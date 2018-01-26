تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر تزاحم الزبائن للحصول على عبوات شوكولاتة "نوتيلا" بعد حملة تخفيضات على سعر العبوة أجرتها متاجر في فرنسا بحسبهم.
شاهد.. زبائن يتزاحمون للحصول على شوكلاته "نوتيلا"
شاهد.. زبائن يتزاحمون للحصول على "نوتيلا"
منوعات
آخر تحديث الجمعة, 26 يناير/كانون الثاني 2018; 04:17 (GMT +0400).
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر تزاحم الزبائن للحصول على عبوات شوكولاتة "نوتيلا"
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