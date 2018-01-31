شاهد.. كنغر يقفز بشكل مفاجىء على دراجة تقودها فتاة

شاهد.. كنغر يقفز على دراجة تقودها فتاة

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 05:28 (GMT +0400).
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الحادث وقع بشكل مفاجىء خلال اجتياز الحيوان الطريق الذي كان يعبره عدد من الرياضيين على دراجاتهم الهوائية.

يظهر هذا الفيديو لحظة اصطدام حيوان كنغر بفتاة تقود دراجة هوائية في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية.