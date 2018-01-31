يظهر هذا الفيديو لحظة اصطدام حيوان كنغر بفتاة تقود دراجة هوائية في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية.
شاهد.. كنغر يقفز بشكل مفاجىء على دراجة تقودها فتاة
شاهد.. كنغر يقفز على دراجة تقودها فتاة
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 31 يناير/كانون الثاني 2018; 05:28 (GMT +0400).
0:30
الحادث وقع بشكل مفاجىء خلال اجتياز الحيوان الطريق الذي كان يعبره عدد من الرياضيين على دراجاتهم الهوائية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.