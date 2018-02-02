زوجان كنديان عادا من إجازة على شاطىء ليجدا دوداً في أقدامهما

زوجان عادا من إجازة ليجدا دوداً في أقدامهما

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إيدي زيتنر وكاتي ستيفنز يقولان إن أقدامهما تضخمت وظهرت فيها بثور بعد عودتهما.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— الزوجان الكنديان، إيدي ذيتنر وكاتي ستيفنز، ذهبا لقضاء إجازة لبضع أيام على شواطئ جمهورية الدومينيكان وبعد عودتهما، فوجئا بديدان طفيلية تختبئ في أقدامهما.