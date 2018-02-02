أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— الزوجان الكنديان، إيدي ذيتنر وكاتي ستيفنز، ذهبا لقضاء إجازة لبضع أيام على شواطئ جمهورية الدومينيكان وبعد عودتهما، فوجئا بديدان طفيلية تختبئ في أقدامهما.
زوجان كنديان عادا من إجازة على شاطىء ليجدا دوداً في أقدامهما
زوجان عادا من إجازة ليجدا دوداً في أقدامهما
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
0:57
إيدي زيتنر وكاتي ستيفنز يقولان إن أقدامهما تضخمت وظهرت فيها بثور بعد عودتهما.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.