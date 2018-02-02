زوجان كنديان عادا من إجازة على شاطىء ليجدا دوداً في أقدامهما

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— الزوجان الكنديان، إيدي ذيتنر وكاتي ستيفنز، ذهبا لقضاء إجازة لبضع أيام على شواطئ جمهورية الدومينيكان وبعد عودتهما، فوجئا بديدان طفيلية تختبئ في أقدامهما.